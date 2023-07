Le vendite online proteggono gli italiani dall’inflazione

Luglio 27, 2023

Servizio EVAnews. L’e-commerce mitiga l’inflazione. I prezzi online si sono dimostrati più stabili del livello generale dei prezzi negli ultimi tre anni. A dirlo The European House Ambrosetti, che in collaborazione con Amazon ha avviato un progetto di ricerca sull’impatto dell’e-commerce sui clienti e le imprese in Italia. La ricerca evidenzia infatti che la diffusione dell’e-commerce consente di mitigare gli effetti dell’inflazione. Nonostante la perdita di valore del denaro, i prezzi online si sono dimostrati più stabili negli ultimi tre anni rispetto a quelli del paniere Istat. Inoltre, proprio la stabilità dei prezzi online ha abilitato circa 39 miliardi di euro di consumi tra il 2020 e il 2022.

“Siamo andati a vedere i dati fattuali di quello che è successo nel nostro Paese. Abbiamo fatto ricostruendo un database di oltre 20 mila prodotti, raggruppati in 17 categorie merceologiche, andando a vedere i prezzi online rispetto al paniere Istat. Quello che è emerso è il fatto che la stabilità dei prezzi anche in periodo di alta inflazione sull’online ha contribuito ad un effetto deflattivo, all’aumento di un punto dei prodotti dal punto di vista del commercio elettronico si ha un effetto di riduzione dell’inflazione di 0,02 punti, che è molto. E al contempo l’aumento di un punto dell’e-commerce permette un aumento dei consumi di 845 milioni di euro in Italia. Questi sono elementi che danno il senso dell’impatto sociale dell’e-commerce”.

L’indagine ha infatti evidenziato una relazione statisticamente significativa tra la diffusione del commercio elettronico e i consumi delle famiglie italiane. Per ogni punto percentuale in più di diffusione

dell’e-commerce, i consumi in Italia aumentano di 845 milioni di euro.

“L’inflazione è uno dei temi più preoccupanti e scottanti del momento per le famiglie italiane ed è proprio per questo che abbiamo voluto indagare insieme a Ambrosetti, e con il contributo di altri autorevoli esperti di settore, come l’e-commerce può aiutare il potere d’acquisto degli italiani, può aiutare a contrastare l’inflazione. I primi risultati dell’indagine, un’indagine economica e statistica, confermano quella che è la percezione dei cittadini e anche la nostra percezione, ovvero che l’e-commerce effettivamente può aiutare a contrastare il caro vita. Siamo molto orgogliosi del fatto che sono risultati che premiano il nostro impegno perché ogni giorno ci impegniamo a dare un’esperienza di acquisto che sia caratterizzata da prezzi bassi, ampia selezione, consegne veloci e quindi contribuisca alla crescita allo stesso tempo delle imprese italiane e dell’economia più in generale. Vi cito alcune iniziative: una è Prime Day, che si terrà l’11 e il 12 di luglio, nel quale come al solito saranno disponibili moltissime offerte sia sui marchi più popolari sia sui prodotti delle piccole e medie imprese italiane, o i Made in Italy Days che recentemente a giugno hanno permesso ai clienti di Amazon in tutto il mondo di acquistare più di 18.000 offerte sui prodotti originali Made in Italy e quindi garantendo anche un impulso alla internazionalizzazione delle aziende italiane che, grazie a queste iniziative, riescono a

vendere all’estero per oltre il 50% del loro fatturato”.