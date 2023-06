Learning Forum, a Roma la seconda edizione dell’appuntamento promosso da Comunicazione Italiana

Giugno 23, 2023

Si è tenuta a Roma, presso gli studi tv “Community House”, la seconda edizione del Learning Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni. All’evento, che ha visto Adnkronos come Main Media Partner, hanno partecipato oltre 20 Speaker e 50 Ospiti che hanno avuto modo di discutere delle trasformazioni del mondo della formazione aziendale a seguito della riorganizzazione del lavoro. Grazie al Learning Forum si è potuto, quindi, comprendere in che modo l’ingresso della tecnologia nella vita aziendale sta impattando sulle competenze delle persone.