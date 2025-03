Learning forum, Finocchiaro (Primark): “Crediamo fortemente in sviluppo e crescita interna”

25 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“Come Primark siamo molto attenti alla formazione interna e, nel corso di questi anni, ci siamo evoluti per adattare costantemente i nostri moduli formativi alle necessità concrete dei nostri colleghi. I dipendenti sono una priorità per noi. Crediamo fortemente nello sviluppo e nella crescita interna e proprio per questo offriamo un’ampia varietà di programmi di formazione interna”. Lo dichiara Laura Finocchiaro, head of people and culture di Primark Italy, presso la sede di Assolombarda a Milano, alla quarta edizione del Learning forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dove aziende, istituzioni e business school si incontrano e discutono sui temi della formazione aziendale e sulle trasformazioni che la riguardano.