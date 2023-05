Maggio 15, 2023

Sacra Corona Unita a Lecce, i Ros hanno arrestato 16 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita aggravati ex articolo 416 bis del codice penale. Per gli inquirenti avrebbero avuto anche rapporti con la ‘ndrangheta.