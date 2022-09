Settembre 12, 2022

Ci sono imprenditori e politici di primo piano della provincia di Lecce tra le persone coinvolte nell’inchiesta, condotta dai carabinieri e dalla guardia di finanza insieme a funzionari della polizia provinciale, che ha portato all’esecuzione di 10 provvedimenti cautelari, due in carcere e otto ai domiciliari.