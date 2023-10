Lego abbandona progetto bottiglie riciclate per i suoi mattoncini

Ottobre 13, 2023

La Lego ha interrotto un progetto che mirava a realizzare mattoncini utilizzando bottiglie per bevande riciclate, sostenendo che il nuovo materiale avrebbe causato maggiori emissioni di carbonio.

L’azienda danese aveva annunciato due anni fa che stava lavorando a una ricerca per capire se la plastica Pet o il polietilene tereftalato potessero essere utilizzati per produrre mattoncini da costruzione. Se avesse funzionato, il materiale avrebbe potuto sostituire l’acrilonitrile butadiene stirene (Abs) a base di petrolio che è attualmente utilizzato per i pezzi.