Dicembre 14, 2022

Andrea Lenzi, professore Accademia Italiana della Salute della Coppia e e professore ordinario di Endocrinologia, intervenuto a margine del 40° della cattedra di Andrologia dello Studium Urbis presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sottolinea quanto sia importante parlare di andrologia in un’epoca fortemente segnata da una “drammatica crisi di natalità”.