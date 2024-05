Lenzi (Sapienza): “Per obesità perdita peso inutile senza un corretto stile vita”

16 Maggio 2024

Il trend di crescita dell’epidemia di obesità non accenna a diminuire, “ma per far fronte alla malattia cronica anche se il paziente ottiene un calo di peso, questa perdita di peso è transitoria se non mantiene la terapia e se non adotta corretti stili di vita. Il paziente deve rimanere magro nell’ipotesi ideale, comunque ad un peso standard sufficiente per non avere complicazioni osteomuscolari, cardiovascolari, broncopolmonari, cerebrali e di qualsiasi organo”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Andrea Lenzi, docente di endocrinologia all’università Sapienza di Roma e presidente di Health City Institute, a margine del Congresso europeo sull’obesità (Eco) a Venezia. Per Lenzi, “una singola terapia e una singola modalità di cura dell’obesità non esiste. Come per tutte le malattie complesse esistono una serie di approcci che devono essere graduali e personalizzati per il paziente”.