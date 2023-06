Leo: “Come governo favoriamo natalità”

Giugno 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Come Governo, nella legge delega abbiamo messo una serie di disposizioni dove diciamo che bisogna favorire la natalità e tener conto della composizione del nucleo famigliare. Nei tavoli tecnici per la riforma fiscale coinvolgeremo le realtà sociali del settore famigliare. Nella legge di bilancio abbiamo avuto cura di elevare l’assegno unico universale e fare una serie di altri interventi per le famiglie”. Così il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma