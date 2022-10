Leonelli (BPER Banca): Con B-education portiamo l’educazione finanziaria nelle università italiane

Ottobre 17, 2022

“‘B-education: idee che valgono’ è un progetto nazionale volto a portare l’educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversale per tutti i ragazzi e a scardinare lo stereotipo che vuole queste competenze appannaggio esclusivo degli studenti universitari di Economia. Il progetto coinvolgerà tutte le università italiane – ad oggi sono 30 – per creare dei gruppi di lavoro di ragazzi che potranno appartenere a dipartimenti diversi”. Così Mirco Leonelli, ESG strategist di BPER Banca a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto “B-education: idee che valgono” a Roma.