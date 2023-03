Marzo 9, 2023

A margine della seconda giornata di Let Expo 2023, la kermesse dedicata alla logistica sostenibile, ai trasporti e ai servizi a 360°, giunta alla sua seconda edizione ed in svolgimento a Veronafiere fino all’11 marzo, Fulvio Lino Di Blasio, presidente autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale Venezia-Chioggia, ha espresso soddisfazione per la nutrita rappresentanza del settore portuale alla manifestazione ed ha parlato della trasformazione che stanno vivendo i porti.