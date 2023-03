Marzo 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Dall’8 all’11 marzo 2023 presso il vasto spazio di Veronafiere, ha avuto luogo la II edizione di LetExpo, fiera dedicata alla logistica sostenibile, ai trasporti e ai servizi a 360°. Presenti all’evento istituzione e personalità illustri del settore, che hanno messo in luce i punti chiave dell’intermodalità sostenibile.