LetExpo: Calabrese (Trans Eu Group), ‘Network più importante del settore logistica e trasporti’

14 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“A parer mio LetExpo è diventata la fiera più importante del trasporto, della logistica e della sostenibilità in Italia ed è importante per far incontrare tantissime aziende, le più importanti in Italia e in Europa, perché vengono da tutta Europa, anche come noi siamo polacchi, anche se viviamo e lavoriamo in Italia. Però, è diventato il network più importante dove incontrare le aziende più importanti del settore della logistica e dei trasporti”. E’ quanto dichiarato da Nicolò Calabrese, country manager Italia di Trans Eu Group, a LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, giunto alla quarta edizione e in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.