LetExpo: Di Luca (Its Mobilità Sostenibile Ortona), ‘A LetExpo i ragazzi possono acquisire competenze’

12 Marzo 2025

“La nostra aspettativa è quella di dare un background ai ragazzi del mondo in cui andranno a lavorare. LetExpo è il luogo ideale, il più ampio per acquisire competenze perché trovano la diversificazione dei comparti del ramo del settore trasporto e logistica”. E’ quanto affermato da Emanuela Di Luca, direttrice ITS Mobilità Sostenibile Ortona, in occasione della quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.