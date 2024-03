LetExpo, Tranchino: “Alis grande famiglia, supportiamo l’associazione a 360 gradi su competenze legali”

15 Marzo 2024

“Alis per noi è una grande famiglia, abbiamo tanti rapporti, cerchiamo di supportare l’associazione a 360 gradi per tutte le competenze di natura legale e le richieste che provengono non solo dall’associazione ma dagli associati”. Così, Eugenio Tranchino, Managing partner Watson Farley & Williams, a margine della giornata di chiusura dei lavori di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.