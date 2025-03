LetExpo: Zanetti (Confitarma), ‘Opportunità per mettere al centro economia del mare’

13 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“Essere qui oggi, oltre che un piacere, è un’opportunità per mettere al centro ancora una volta le tematiche del mare, mettere l’accento sull’importanza di un settore come quello dello shipping e ampliare la vista su tutta quella che è l’economia del mare; una catena del valore che oggi in Italia vale 180 miliardi, che rappresenta il 10% del Pil e che ha delle sfide di fronte molto importanti, dalla transizione ecologica a quella digitale alla semplificazione di tutto ciò che riguarda l’impalcatura normativa”. E’ quanto affermato da Mario Zanetti, presidente Confitarma e amministratore delegato Costa Crociere, in occasione della quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.