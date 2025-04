Leucemia mieloide cronica: Coco (Novartis), ‘ascoltare pazienti per migliorare aderenza terapeutica’

10 Aprile 2025

“Con le due ricerche ELMA e CML SUN abbiamo voluto dare voce ai pazienti, facendoli esprimere riguardo la loro qualità di vita durante il trattamento per la loro patologia, la leucemia mieloide cronica. È emerso che circa il 40% di questi pazienti sviluppa degli importanti eventi avversi, che perdurano per tutto il corso del trattamento e che, spesso, possono portare anche ad una interruzione o ad una riduzione del dosaggio della terapia, con un ovvio impatto sull’efficacia terapeutica. Si deve quindi aumentare l’attenzione sull’importanza del dialogo fra medico e paziente e su come possiamo cercare di dare sempre più voce ai pazienti, per individuare delle soluzioni che possano migliorare sempre di più la loro aderenza al trattamento”. Sono le parole di Paola Coco, direttore medico Novartis Italia al press talk di Novartis “Qualità di vita e Leucemia Mieloide Cronica: la ricerca che dà voce ai pazienti”, che si è svolto a Milano.