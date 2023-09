L’Europa unita per fronteggiare gli sbarchi e preparare una proficua accoglienza

Settembre 27, 2023

“Si deve impedire la partenza degli irregolari e si può fare ma solo col concorso di tutti i paesi europei per sottrarli alla mafia degli scafisti. Ma è anche vero che per compensare il pauroso calo demografico l’Europa ha bisogno di forza lavoro, meglio se già formata, e le migliaia di migranti che sbarcano possono considerarsi una risorsa contro la denatalità”. Musumeci continua auspicando la fine di questo “vergognoso mercato della carne umana” e per fare ciò serve intervenire nell’immediato nei paesi di partenza e poi a medio e lungo termine con un serio piano di sviluppo per i giovani africani.