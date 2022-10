Ottobre 26, 2022

Sono cominciati i lavori per la realizzazione del primo polo logistico di Lidl in Sardegna. Alimentato da sole fonti rinnovabili, il magazzino, che avrà una superficie di 37 mila metri quadri e rappresenterà un’opportunità di lavoro per 140 nuove risorse, come spiegano Roberto Eretta, Amministratore delegato per vendite e logistica di Lidl Italia, e Barbara Porru, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.