Lidl Italia, al via II biennio formativo per giovani talenti “Lidl 2 your career”

Dicembre 4, 2023

Si è svolta a Brescia l’inaugurazione del II biennio del percorso di formazione “Lidl 2 your career”, dopo il successo della I edizione, alla presenza di Simona Tironi, assessore alla Formazione e lavoro Regione Lombardia. Il progetto, totalmente finanziato da Lidl Italia e avviato in collaborazione con AHK Italien – la Camera di Commercio Italo-Germanica, è stato riconfermato presso l’ITS Academy Machina Lonati di Brescia e consentirà a 30 giovani talenti di diventare Assistant Store Manager in Azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio.