Giugno 28, 2022

Maurizio Dallocchio, Professore di Corporate Finance presso SDA e Università Bocconi presenta i risultati dello studio “Il contributo di Lidl al Sistema Italia” in occasione della conferenza stampa indetta da Lidl Italia per presentare i risultati di 30 anni di attività sul territorio nazionale e illustrare quelli che sono i progetti per il futuro.