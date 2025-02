L’importanza della rendicontazione ESG per le imprese green

19 Febbraio 2025

La reputazione di un’azienda ha sempre un impatto diretto sui profitti, e oggi la comunità di investitori richiede alle imprese una gestione e investimenti in linea con i parametri ESG, ovvero ambientale, sociale e di governance. Asstra — l’associazione che riunisce le imprese di trasporto pubblico locale in Italia — ha presentato a Bolzano un vademecum sulla rendicontazione ESG, che serve a mostrare agli stakeholder come si raggiungono gli obiettivi stabiliti. Attraverso diverse esperienze aziendali sono stati mostrati i vantaggi gestionali e finanziari di una reportistica che rivede e ottimizza il processo produttivo, anche per allinearlo alle tendenze finanziarie contemporanee, aprendo nuove opportunità. Nella rete di Asstra c’è anche l’altoatesina Sasa, tra le prime in Italia a investire in sostenibilità.