Giugno 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

A 95 anni dalla nascita del Gruppo Bracco, martedì 21 giugno è stato organizzato a Milano, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia a Milano, l’evento “Da Neresine a Milano, l’impresa di Fulvio Bracco”. Oltre a Diana Bracco, Presidente e Ceo del Gruppo Bracco, presenti donne e uomini delle istituzioni.