“L’inflazione potrebbe aumentare ancora”: l’avvertimento della Bce

Novembre 27, 2023

“L’inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi” nell’eurozona. E’ quanto sostiene la presidente della Bce, Christine Lagarde secondo cui “è necessario restare attenti alle differenti forze che influiscono sull’inflazione e concentrarsi sulla stabilità dei prezzi”.