Linfomi: professor Zinzani, zanubrutinib ‘farmaco per bocca ben tollerato che funziona molto bene’

Dicembre 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

Zanubrutinib “è una vera rivoluzione. Non è un chemioterapico, ma un farmaco che si somministra per bocca e che funziona molto bene. È quello che ad oggi, nel paziente che non ha risposto alla prima linea, dà i migliori risultati rispetto a qualsiasi altro agente terapeutico”. Lo ha detto Pier Luigi Zinzani, professore di Ematologia presso l’università degli studi di Bologna – Istituto di ematologia L. e A. Seragnoli, a valle della conferenza stampa organizzata da BeiGene per annunciare la disponibilità nel nostro Paese di zanubrutinib per la Leucemia Linfatica Cronica e il Linfoma della Zona Marginale.