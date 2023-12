Linfomi: Sartori (BeiGene Italia), ‘zanubrutinib innovativo per nostri pazienti’

Dicembre 4, 2023

“Due nuove indicazioni significano per BeiGene avere la possibilità di poter raggiungere pazienti con patologie sicuramente molto importanti con un farmaco che riteniamo essere assolutamente innovativo e di valore per i nostri pazienti”. Sono le parole di Marco Sartori, General Manager di Beigene Italia l’azienda biotecnologica che, giovedì 30 novembre a Roma, ha organizzato una conferenza stampa per annunciare la disponibilità nel nostro Paese di zanubrutinib per la Leucemia Linfatica Cronica e il Linfoma della Zona Marginale