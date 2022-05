L’INPS al Salone del Libro ‘Un premio per aiutare gli artisti’

Maggio 23, 2022

Anche quest’anno l’Inps è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, con un proprio stand e tante iniziative per favorire il dialogo e la partecipazione con i cittadini e i partner del territorio.

Nell’occasione presentata la prima edizione del Premio Letterario Fondo PSMSAD, dedicato a testi inediti in lingua italiana e aperto a tutti i cittadini italiani e appartenenti all’Unione Europea.

ll Fondo sostiene gli artisti nella loro attività professionale e ne promuove la formazione, il perfezionamento e l’affermazione in campo nazionale e internazionale.