L’interconnessione tra Economia dello Spazio ed Economia del Mare al centro della seconda edizione del Forum Space&Blue a Roma

19 Novembre 2024

La rilevanza strategica dell’Economia dello Spazio e dell’Economia del Mare e della loro interconnessione sono state al centro della seconda edizione del Forum Space&Blue, a Roma. Un impulso alla creazione di nuove opportunità e di valore aggiunto per il Sistema Paese può arrivare anche dalla combinazione delle due economie con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, grazie alle quali rafforzare anche il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro. L’evento ha riunito i principali rappresentanti istituzionali, associativi e industriali per approfondire gli strumenti di interconnessione tra l’Economia dello Spazio e l’Economia del Mare, due pilastri strategici per il futuro economico e tecnologico dell’Italia.