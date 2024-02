Liris: “Fondamentale investire su ricerca, assistenza e cura del paziente”

Febbraio 13, 2024

“Affrontare le patologie significa investire, dobbiamo portare la Sanità sul territorio, affrontando il tema non in termini di costi ma di investimenti, sulla ricerca, sull’assistenza e la cura del paziente. Serve una rete formativa, assistenziale e informativa” ha detto Guido Quintino Liris, V Commissione Bilancio del Senato, intervenuto alla conferenza “Focus vitiligine: tappa conclusiva del Tour Nazionale” in collaborazione con Motore Sanità, Panacea, Incyte, Solve On, presso Sala caduti di Nassirya al Senato.