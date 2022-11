Novembre 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

Controlli dei Nas in tutta Italia a seguito dei recenti episodi di intossicazione da Listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura. Su 1.095 aziende ispezionate, 335 sono risultate irregolari. Rilevato l’uso di materie prime scadute e in cattivo stato di conservazione e la mancata applicazione delle procedure preventive di autocontrollo e tracciabilità degli alimenti. Sequestrare 14 tonnellate di alimenti irregolari, per un valore commerciale di circa 327.000 euro.