L’Italia ha un enorme potenziale ma serve meno burocrazia

Maggio 18, 2023

Dal Fabbro: “Siamo di fronte ad una doppia transizione, quella della transizione giusta verso la sostenibilità ma anche di trasformazione tecnologica e di mercato” ha spiegato Luca Dal Fabbro, Presidente, Iren. “La guerra Russo-Ucraina ha determinato l’introduzione di un cap al prezzo del gas e ha determinato una grandissima importanza sul ruolo degli stoccaggi e ha dato molto impulso al valore dei progetti di rigassificazione. Per quanto riguarda le rinnovabili abbiamo un enorme potenziale in Italia ma occorrono due cose: un processo burocratico più snello e che Terna possa fare le infrastrutture per evacuare l’energia”.