Giugno 8, 2022

Seconda tappa in Puglia per il tour ‘SquisITA – L’Italia in un boccone’ organizzato da METRO Italia con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze tipiche del territorio. La serata si è aperta con un dibattito tra istituzioni, esperti del settore e produttori locali ed è terminata con una food experience tipicamente pugliese curata dalla chef Solaika Marrocco.