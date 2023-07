Luglio 24, 2023

In Italia un lavoratore su 3 non va in vacanza a causa di salari non adeguati, mancanza di un lavoro o per la precarietà. A sostenerlo è uno studio del Sindacato europeo che ha sottolineato come in Italia ci sia una situazione tra le peggiori. Per il leader della Uil Bombardieri c’è una grave questione salariale e restano ancora al palo molti contratti collettivi.