Maggio 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

SINOSSI

“Con Venetoclax c’è stato un cambiamento sostanziale per i pazienti che non possono far uso della chemioterapia, permettendoci di trattare molti più pazienti. Siamo soddisfatti perché un notevole numero di persone hanno avuto questo trattamento con un risultato soddisfacente”. Così il Direttore Ematologia all’Ospedale Cardarelli di Napoli, Felicetto Ferrara, a margine della conferenza stampa tenutasi all’Hotel Nazionale sulla leucemia mieloide acuta.