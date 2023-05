LMA: Greco, ‘Con Venetoclax aspettativa di vita più lunga per chi non può fare chemioterapia”

Maggio 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“AbbVie è impegnata nella ricerca di soluzioni per bisogni di salute insoddisfatti. La nostra azienda investe il 15 per cento del fatturato nella ricerca di soluzioni per l’ematologia. Il Venetoclax è un farmaco che consente ai pazienti, che non possono usufruire della chemioterapia, di avere una terapia che possa portarli ad avere un’aspettativa di vita più lunga”. Così l’Amministratore Delegato di AbbVie, Fabrizio Greco, a margine della conferenza stampa tenutasi all’Hotel Nazionale sulla leucemia mieloide acuta.