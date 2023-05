Maggio 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Venetoclax è un fatto positivo per i risultati che dà. Oggi possiamo dire che mettiamo a disposizione un farmaco prima dell’Europa. Un fatto positivo per i malati di Lma”. Così il Presidente Nazionale AIL, Giuseppe Toro, a margine della conferenza stampa tenutasi all’Hotel Nazionale sulla leucemia mieloide acuta.