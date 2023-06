LMC, Breccia: “Con Asciminib 44% pazienti ha ottenuto miglioramento risposta”

Giugno 26, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo raccolto i dati presentati all’ultimo Congresso europeo di Ematologia, svoltosi a Francoforte, e abbiamo potuto osservare che, dei 77 pazienti coinvolti nell’analisi il 44% ha ottenuto un miglioramento di risposta”. Queste le parole di Massimo Breccia, professore di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma, a margine dell’incontro intitolato “Nuovo meccanismo d’azione contro la leucemia mieloide cronica: maggiore efficacia e tollerabilità con Asciminib, ora rimborsato anche in Italia”, promosso da Novartis e tenutosi a Milano.