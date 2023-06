Giugno 26, 2023

“Ascinimib, efficace e ben tollerato, è un farmaco Stamp inibitore e si caratterizza per una selettività d’azione molto rilevante”. Così Fausto Castagnetti, professore dell’università di Bologna e dell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”, a margine dell’incontro “Nuovo meccanismo d’azione contro la leucemia mieloide cronica: maggiore efficacia e tollerabilità con Asciminib, ora rimborsato anche in Italia”, promosso da Novartis e tenutosi a Milano.