“Lo Sport unisce l’Europa”, l’iniziativa che mette al centro i giovani

Novembre 16, 2023

Si è svolto a Roma, presso lo spazio Esperienza Europa, il dibattito “Lo Sport unisce l’Europa” promosso dalla Fondazione EuroRoma 2024, che organizza i prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, con l’obiettivo di far dialogare le istituzioni, il mondo dello sport e i giovani per raccontare il valore dei grandi eventi sportivi nel processo di integrazione europea.