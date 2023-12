Lollobrigida: “Prorogata carta Dedicata a te”

Dicembre 12, 2023

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato che sono stati “prorogati i termini per l’attivazione della Carta ‘dedicata a te’. Tutte quelle famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante”. “Il Governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024”.