Novembre 2, 2022

Lombardia, Letizia Moratti si dimette

“Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia”. Letizia Moratti ha annunciato con una nota le sue dimissioni.

Un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell’azione di questa amministrazione, che a mio avviso non risponde più all’interesse dei cittadini lombardi”, ha sottolineato.