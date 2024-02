Look Down, l’artista Jago invita a “guardare verso i più fragili”

Febbraio 19, 2024

L’arte di Jago a Palazzo Reale di Palermo. La Fondazione Federico II espone “Look Down”, un bambino in marmo bianco che guarda verso la Cappella Palatina, uno dei luoghi spirituali più importanti del mondo, simbolo della convivenza tra culture e religioni diverse. L’opera che invita il visitatore a “guardare in basso”, sarà visibile fino al prossimo 3 giugno. La scultura rappresenta, secondo l’artista, lo sguardo dell’arte rivolto ai più fragili, in antitesi all’indifferenza.