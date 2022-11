Novembre 14, 2022

Appalti pubblici ‘pilotati’ nel settore dei rifiuti per un valore di oltre 10 milioni di euro sono stati accertati dalla Guardia di Finanza di Lucca tra il 2020 e il 2022: sono 19 le persone indagate, tra amministratori e dirigenti di società e imprenditori, a cui nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.