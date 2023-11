Novembre 6, 2023

‘ON AIR – Play Like a Deejay’ è il primo boardgame per chi ha sempre sognato di “fare la radio”. Un party game appassionante ideato da Francesco Lancia in cui i giocatori si sfidano all’ultimo “lancio del brano” con notizie d’attualità e divertenti messaggi del pubblico da abbinare ai brani che hanno segnato la storia della musica nazionale e internazionale.