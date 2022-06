Giugno 10, 2022

Proseguono le ricerche dell’elicottero, partito da Capannori in provincia di Lucca, di cui non si hanno più notizie da ieri. Il Soccorso alpino e speleologico, in un tweet, fa sapere di essere impegnato sul campo insieme al 118, all’aeronautica militare, ai vigili del fuoco, alla polizia e alla guardia di finanza. A bordo dell’elicottero disperso ci sono sette persone.