Maggio 30, 2022

Avrebbero dichiarato ricavi molti più alti di quelli reali per il 2019 per ottenere contributi Covid. La Guardia di Finanza di Lucca ha denunciato una coppia, titolare di una pizzeria di Viareggio. Dovranno rispondere di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso.