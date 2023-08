Agosto 24, 2023

In occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, per manifestare solidarietà per l’aggressione militare subita, saranno illuminati con i colori della bandiera dell’Ucraina numerose sedi di governo, palazzi istituzionali europei e alcuni monumenti simbolo. L’Italia illuminerà la facciata di Palazzo Chigi.