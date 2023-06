Lula in Italia incontra Papa Francesco, Meloni e Mattarella

Giugno 22, 2023

Visita in Italia del Presidente della Repubblica Federativa del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva che ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la segretaria del Pd Elly Schlein e Papa Francesco in Vaticano. Intorno alle 17.00, quindi, l’incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e quello con il sindaco di Roma Gualtieri in Campidoglio. Lula ha ricordato i legami tra Brasile e Italia: “Siamo il Paese con più italiani, secondo solo all’Italia stessa”.