Lupi (AdSP Mare di Sicilia Occidentale): “Eolico offshore opportunità per sviluppo e occupazione”

31 Ottobre 2024

“I porti siciliani possano svolgere un ruolo fondamentale perché l’eolico offshore è anche un’opportunità per creare sviluppo, posti di lavoro e occupazione”. Così Luca Lupi, Segretario Generale AdSP Del Mare di Sicilia Occidentale, in occasione della conferenza ‘Offshore Wind Revolution’ promossa dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in collaborazione con Magellan Circle e con la partnership di WindEurope, Anev e Aero, e con il patrocinio dell’ambasciata di Danimarca in Italia.