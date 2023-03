Lupi (Deputato e ex Ministro dei Trasporti): “Il ponte è una struttura fondamentale”

Marzo 28, 2023

“E’ auspicabile passare dalle parole ai fatti in quanto il ponte sullo Stretto è una opera fondamentale. Le grandi opere pubbliche fanno da acceleratore per la riqualificazione di un territorio”. E’ quanto afferma Il deputato Maurizio Lupi a margine del convegno che si è svolto Teatro Massimo di Palermo dal titolo ‘Il Ponte sullo Stretto. Una sfida necessaria’. Una iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia: il ponte sullo Stretto. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo